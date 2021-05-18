Уфа, , 09:36 — REGNUM Финал регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года» пройдет в Башкирии. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что в финале регионального этапа, который состоится 17−21 мая, участники будут показывать свое мастерство в двух конкурсных испытаниях: внеклассное мероприятие «Обучать, воспитывая и воспитывать обучая» и учебное занятие «Открытый мастер-класс».

По результатам испытаний республиканская комиссия определит победителя, который будет представлять Башкирию на Всероссийском конкурсе «Мастер года» в Москве в октябре текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» выбрали лучшего повара Башкирии.