Тольятти, Самарская область, , 09:35 — REGNUM АвтоВАЗ продемонстрировал цифровую копию хэтчбека Lada Vesta, созданного для прохождения виртуальных испытаний (цифровой валидации). Ролик с авто размещён на YouTube-канале «На заводе».

В самом начале видеоролика показана 3D-модель хэтчбека Lada Vesta, которая тестируется в аэродинамической трубе.

Цифровую валидацию свойств новых моделей на автозаводе проводят по шести направлениям — это пассивная безопасность, виброакутические свойства кузова, расчёты по аэродинамике и долговечности.

Начальник отдела виртуального моделирования Евгений Константинов отметил, что виртуальные тесты существенно снижают расходы и уменьшают время на разработку новых моделей. Соответственно снижается и себестоимость автомобиля, подчеркнул Константинов.

Ранее стало известно, что летом нынешнего года компания «Лада Запад Тольятти» будет законсервирована. Сборка машин Lada Niva Travel переносится на основную производственную площадку АвтоВАЗа — линию Niva Legend.

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