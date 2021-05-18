Москва, 18 мая, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) за январь-март 2021 года построено и введено в эксплуатацию около 600 тыс. кв. метров жилой недвижимости, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин уточнил, что это лучший показатель за последние четыре года. В I квартале 2018 году в Новой Москве было сдано 200 тыс. кв. метров жилья, в 2019-м — 475 тыс. кв. м, в 2020-м — 511 тыс. кв. м.

По его прогнозам, в ТиНАО в 2021 году может быть введено в эксплуатацию около 3 млн кв. метров жилой недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента присоединения новый территорий к Москве в ТиНАО (с 1 июля 2021 года построено 16 млн кв. метров жилья.

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