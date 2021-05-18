Москва, , 09:29 — REGNUM Новые модели телевизоров могут угрожать информационной безопасности пользователей, предупредила менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.

«В случае заражения вредоносным ПО зловред может запускать запись голоса или видео, а также передавать злоумышленникам персональные данные, которые вы оставляли при регистрации в приложениях Smart TV», — сказала она агентству «Прайм».

Для того, чтобы узнать, следит ли за пользователем телевизор, необходимо изучить историю исходящего трафика. Так можно заметить передачу мультимедиа контента через разные протоколы. Однако «прослушка» телевизором — маловероятный кейс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин отметил, что установление ограничения на использование микрофона смартфона для всех необязательных приложений повысит защиту личных данных.

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