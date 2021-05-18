Сеул, , 09:32 — REGNUM В Южной Корее намерены активно развивать сотрудничество с Китаем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, 17 мая представители министерства подписали соглашение о сотрудничестве совместно с Национальным исследовательским советом по экономике, гуманитарным и социальным наукам при администрации премьер-министра страны.

Цель данного совета — изучить пути укрепления отношений между Южной Кореей и Китаем в различных областях.

Напомним, что в ноябре 2020 года Сеул и Пекин договорились создать в 2021 году совместный комитет для разработки плана будущего развития двусторонних отношений в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между странами, которое будет отмечаться в 2022 году.