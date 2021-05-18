Москва, , 09:28 — REGNUM С начала 2021 года в Москве начали работу 334 новых точки доступа к бесплатной сети Wi-Fi, сообщает 18 мая официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Сеть теперь развёрнута на улицах Мещанского, Пресненского, Донского и Даниловского районов.

Как рассказал глава проекта «Общегородской Wi-Fi» московского департамента информационных технологий Александр Харитонов, всего на улицах Москвы в пределах Садового и Третьего транспортного кольца насчитывается свыше 3,7 тысячи точек доступа к бесплатному Wi-Fi.

«Ежемесячно к уличным хот-спотам в городе подключаются порядка 14 миллионов раз», — заявил он.

Всего в столице работают свыше 20 тыс. точек доступа к городской сети беспроводного интернета. Она обозначается в смартфонах как Moscow_WiFi_Free. Пароль можно получить на смс, пройдя идентификацию на сайте mos.ru.