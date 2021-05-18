Москва, , 10:50 — REGNUM Российские банки в апреле довели долю одобрения заявок на розничные кредиты до 37,1% — максимального значения с докризисного июня 2019 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сообщает 18 мая РБК.

Относительно марта уровень одобрения заявок по всем видам кредитов увеличился на один процентный пункт, а относительно февраля — на 2,2 процентного пункта. Банки стали больше рисковать на фоне стабилизации экономики, в последние месяцы они снижают планку отсева заёмщиков, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

«Кредитный процесс наращивает обороты — банки активно кредитуют, а граждане используют кредитные средства на свои цели», — сказал Волков.

Доля одобренных заявок заметнее всего подросла в автокредитовании. В апреле банки одобрили 43,9% обращений за ссудами, а это на 2,9 процентного пункта больше, чем в марте. Потребительские кредиты одобрили в апреле в 35,5% случаев (+1,9 п.п.)

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