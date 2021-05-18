Саратов, , 09:33 — REGNUM На территории Саратовской области с начала года зарегистрировано 20 лесных пожаров, общая площадь которых составила 131,72 гектаров.

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Только за прошлую неделю на пульт противопожарной службы поступило от жителей 9593 звонка. Подразделения пожарной охраны осуществили за это время 467 выездов, из них на тушение пожаров — 167 раз, на ложные вызовы — 39 раз, на проведение аварийно-спасательных работ и ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий — 28 раз и на срабатывание сигнализации — три раза.

Во время тушения пожаров за неделю были спасены два человека, еще 20 эвакуированы.

Аномально-жаркая погода прогнозируется на территории Саратовской области вплоть до 18 мая. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

ИА REGNUM напоминает, в национальном парке «Хвалынский» 4 мая ликвидировали пожар, огнем было охвачено два гектара леса. Ситуацию осложнял сильный ветер.

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