Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM В Северной столице России 18 мая открывается Петербургский международный юридический форум. Уже второй год подряд он пройдет в онлайн-формате, что даст возможность присоединиться ко всем мероприятиям форума из любой точки планеты. Основной акцент в этот раз будет сделан на юридических последствиях пандемии коронавируса и особенностях правового регулирования постпандемийного мира.

Как сообщили в оргкомитете форума, деловая программа состоит из 11 тематических треков и включает не только традиционные дискуссии и круглые столы, но и деловые игры, мастер-классы, вебинары.

Участие в Форуме примут более 400 экспертов и практиков в различных областях права, российские и зарубежные государственные деятели, ученые, руководители юридических департаментов крупнейших компаний.

В мероприятиях Форума участвуют глава правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Верховного Cуда РФ Вячеслав Лебедев, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и другие высокопоставленные российские и зарубежные чиновники.

Петербургский международный юридический форум проводится при поддержке президента Российской Федерации и Министерства юстиции РФ.