Ярославль, , 09:24 — REGNUM Владелец группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик планирует построить в Ярославле приют для бездомных животных, ветеринарный центр и зоогостиницу. Об этом сообщает портал «Ярновости».

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Мэрия Ярославля уже выделила земельный участок для строительства комплекса. По данным ИА REGNUM, участок находится в Дзержинском районе. Приют будет рассчитан на 200 животных, рассказали порталу в региональном правительстве.

Пока неясно, на каких основаниях будет работать приют — в качестве благотворительной организации или коммерческой структуры. Отлов и содержание бездомных животных по заказу муниципальных властей является бизнесом. Между тем в Ярославле уже год такой отлов не ведётся из-за нового закона «Об ответственном обращении с животными». В городе и регионе нет ни одного приюта, который соответствовал бы требованиям закона. Как обещают власти, приют Алексея Репика этим требованиям будет соответствовать.

Есть и третий вариант: по некоторым данным, построенный приют может быть передан или продан региональным властям, и тогда он будет работать уже в качестве государственной организации.

Интересно и то, что первоначально власти предлагали под новый приют территорию старейшего благотворительного приюта для животных «Ковчег» в Заволжском районе города. Но после обращения волонтёров в СМИ власти отказались от этой идеи.

Алексей Репик уже несколько лет сотрудничает с властями Ярославской области. У группы компаний «Р-Фарм» есть свой завод в Ярославле. В 2018 году Репик по договорённости с губернатором Дмитрием Мироновым прописался в регионе и перечислил в консолидированный бюджет региона около 1,4 млрд рублей налога на доходы физических лиц, которые были направлены на покупку лекарств и ремонт дорог.

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