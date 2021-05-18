Чита, , 09:24 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали информацию о финансировании государственных полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними за май 2021 года. Как сообщила 18 мая глава минфина Вера Антропова, обязательства краевого бюджета по осуществлению данных выплат в мае исполнены в полном объеме. Общая сумма составила 41,4 миллиона рублей.

С начала 2021 на эти цели из бюджета было направлено 212,3 миллиона рублей. Выделенные средства пойдут на выплату ежемесячного денежного пособия на питание, оплату коммунальных услуг, проезд в транспорте, приобретение одежды, обуви, медикаментов, учебно-письменных принадлежностей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего ы 2021 году на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними власти Забайкалья потратят 519 миллионов рублей.

Читайте также: Обнародована сумма выплат забайкальским опекунам и попечителям