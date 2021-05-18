Канберра, , 09:25 — REGNUM Из-за нападения акулы около берегов штата Австралии Новый Южный Уэльс погиб мужчина. Об этом 18 мая сообщает служба скорой помощи штата на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что в службу скорой помощи поступило сообщение о том, что около пляжа Танкарри-Бич акула укусила мужчину.

«Несмотря на все усилия медработников и прохожих на месте инцидента, мужчину не удалось реанимировать», — говорится в сообщении.

При этом, согласно данным полиции Нового Южного Уэльса, акула совершила нападение на человека, когда он занимался серфингом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая стало известно, что двухлетний ребёнок попытался разнять дерущихся собак во Всеволожском районе Ленинградской области и был укушен бродячим псом.