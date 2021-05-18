Ачинск, Красноярский край, , 09:23 — REGNUM В Красноярском крае прокуратура организовала проверку по факту ДТП с пятью погибшими, произошедшего 18 мая на трассе Боготол — Ачинск на подъезде к городу Ачинску. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевой прокуратуре.

По предварительным данным, утром 18 мая водитель автомобиля Honda Civic Ferio ехал по дороге Р-255 «Сибирь» из Ачинска в сторону города Боготола. Он выехал на встречную полосу, где иномарка столкнулась с фургоном-рефрижератором «Газель», перевозившим продукты питания из кузбасского города Анжеро-Судженска в Ачинск.

В ДТП погибли пять человек, находившихся в легковом автомобиле. На место происшествия выехал прокурор города Ачинска.

Читайте также: В Красноярском крае в ДТП погибли пять человек

Прокуратура проверит соблюдение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту указанного ДТП было возбуждено уголовное дело. Расследование поставлено на контроль прокуратуры.

Читайте ранее в этом сюжете: По факту гибели пяти человек в ДТП под Красноярском возбуждено дело