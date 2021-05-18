Кызыл, , 09:23 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Туве разрешило проведение выпускных вечеров в школах. Однако мероприятия рекомендовано проводить преимущественно на открытом воздухе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

«Допускается их проведение в помещениях при условии организации мер раздельно по классам или в актовом зале, соблюдая очередность», — отметили в управлении.

Исключено проведение выпускных в ресторанах и кафе. На мероприятиях участники должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

При этом руководитель управления Людмила Салчак допустила возможность обсуждения формата выпускных вечеров с учетом эпидситуации в июне.