Пермь, , 09:22 — REGNUM В Пермском крае с 17 по 23 мая жителям запретили посещать леса. Причиной для введения такой меры стала аномальная жара и установившийся четвертый класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

Под запрет попали не только визиты в лесные массивы, но и разведение костров на прилегающих к лесам территориях. Табу наложено на сжигание мусора и сухой травы, проведение пожароопасных работ в сельских, городских поселениях и на землях всех категорий.

Жителям запрещено посещать леса за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, разводить костры на прилегающих к лесным массивам территориях, сжигать мусор и сухую траву,

В минприроды края подчеркнули, при сухой и жаркой погоде огонь распространяется особенно быстро. С 18 апреля уже ликвидировано 26 лесных пожаров, два пожара локализованы, еще два находятся в активной стадии тушения. При этом 66,6% пожаров произошли по вине людей. За текущий пожароопасный период 2021 года огонь прошел по землям лесного фонда площадью 133 га.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми отмечено редкое атмосферное явление