Екатеринбург, , 09:28 — REGNUM На трассе Екатеринбург — Тюмень возобновили движение автотранспорта, сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Ранее на участке трассы со 123-го по 143-й км закрыли движение из-за сильного лесного пожара, разгоревшегося вечером 17 мая 2021 года. Из-за дыма на дороге была плохая видимость, автомобили отправляли в объезд через Камышлов (Свердловская область).

Пожар потушен, движение по трассе восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области участились пожары в лесах, коллективных садах и деревянных жилых домах. Прокуратура начала проверку по факту участившихся инцидентов.

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