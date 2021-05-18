Уфа, , 09:27 — REGNUM Около двух млрд рублей планируют привлечь в жилищно-коммунальную сферу Башкирии. Об этом 18 мая сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на заседании правительства региона.

«В республике заключено 22 концессионных соглашения в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения с объемом привлеченных средств 1 млрд 955 млн рублей. Заключенные соглашения будут действовать до 2043 года», — приводит пресс-служба слова Назарова.

По словам и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Ирины Головановой, в настоящее время в работе находятся еще 13 проектов концессионных соглашений с планируемым объемом привлекаемых средств свыше 670 млн рублей.

Отмечается, что всего в рамках концессионных соглашений и на условиях аренды реализуется 58 инвестиционных программ.