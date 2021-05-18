Челябинск, , 09:22 — REGNUM В Челябинске глава отдела унитарного предприятия «Архитектурно-планировочный центр» отдан под суд за получение взятки. Размер вознаграждения составил 35 тыс. рублей, сообщает областное управление СКР.

Преступление было совершено в 2020 году. В пресс-службе облпрокуратуры уточнили, что деньги предназначались за выполнение потребовавшихся ему работ.

В итоге МУП не получил доход в размере почти 640 тыс. рублей. Скоро дело рассмотрит Центральный райсуд. Имущество обвиняемого в размере более 2,4 млн рублей арестовано.