Тюмень, , 09:20 — REGNUM В Тюменской области большинство пожаров возникает из-за сухих гроз. Об этом сообщил директор областного департамента лесного комплекса Леонид Остроумов на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах 18 мая.

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В целом обстановка с лесными пожарами в Тюменской области остаётся напряжённой. За последние сутки в регионе зафиксировано 20 природных пожаров, три из них локализованы, 14 ликвидированы.

Для тушения природного пожара на территории Ярковского и Аромашевского районов правительство Тюменской области привлекло самолет Ил-76 с водосливным устройством емкостью 44 тонны. Вертолет Ми-26 с водосливным устройством емкостью 15 тонн сегодня работает на тушении лесного пожара в окрестностях населённого пункта Железный Перебор в Тюменском районе.

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