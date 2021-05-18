Москва, , 09:20 — REGNUM Подорожание в России автомобилей на 15% — это вполне реалистичный сценарий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал информацию о том, что на российском рынке автомобилей образовался дефицит, который может спровоцировать рост цен.

«Локальный дефицит в период ажиотажного увеличения спроса — это традиционная ситуация для рынка. При этом не стоит забывать, что сейчас имеют место сбои в цепочках поставок и, как следствие, наблюдается дефицит полупроводников. Кроме того, спрос, несомненно, подогревают ожидания роста ставок по автокредитам, — сказал Хестанов. — Стоит отметить, что ослабление рубля почти предопределяет рост цен на автомобили. Поэтому подорожание вплоть до 15% — вполне реалистичный сценарий. Сейчас интрига по большому счету заключается только в скорости эффекта переноса валютного курса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что одной из причин роста цен на автомобили в России может стать отложенный спрос, который формировался не один год.

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