Сухум, , 09:20 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 17 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 279 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 45 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 114 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 26 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 15 051 носителя SARS-CoV-2. Из них 14 031 победил инфекцию. Всего в республике скончались 226 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 16 мая в Абхазии не проводили тестов на коронавирус, днём ранее в стране выявили 22 носителя SARS-CoV-2 в результате 176 исследований.

Напомним, президент Абхазии Аслан Бжания ранее подписал распоряжение о смягчении карантинных ограничений. Отменён запрет на проведение массовых торжеств.

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