Пекин, , 09:21 — REGNUM Тестирование на орбите главного модуля «Тяньхэ» китайской космической станции, которое проходило в удаленном режиме, завершено. Об этом 18 мая сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

«Завершено тестирование функций, которые связаны со стыковкой, обустройством и проживанием космонавтов, а также завершена проверка на функциональную пригодность руки-манипулятора», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все оборудование работает в исправном состоянии и модуль готов к приему космического грузового корабля «Тяньчжоу-2».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая стало известно, что ракета-носитель «Чанчжэн-7» с грузовым кораблём «Тяньчжоу-2» выведена на стартовую площадку космодрома «Вэньчань».