Джакарта, 18 мая 2021, 09:17 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что получить вакцину от коронавируса было непросто, сообщает Kompas.
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Индонезия должна конкурировать с сотнями стран, которые также затронуты пандемией.
Президент надеется, что вакцинация будет способствовать восстановлению экономики Индонезии, которая из-за пандемии переживает кризис.
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