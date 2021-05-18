Джакарта, 18 мая 2021, 09:17 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что получить вакцину от коронавируса было непросто, сообщает Kompas.

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Индонезия должна конкурировать с сотнями стран, которые также затронуты пандемией.

«Найти вакцину — непростая задача. Поиск вакцины — это борьба 215 стран. Все они хотят получить вакцину как можно скорее, чтобы выбраться из этой пандемии»
Джоко Видодо

Президент надеется, что вакцинация будет способствовать восстановлению экономики Индонезии, которая из-за пандемии переживает кризис.

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