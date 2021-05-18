Москва, , 09:15 — REGNUM Дилеры компании Nissan в России приступили к реализации кроссоверов Qashqai и X-Trail 2021 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Представленные модели оснащены технологией ProPilot, представляющей собой первый уровень системы автономного вождения. ProPilot помогает водителю выполнять разгон, торможение, а также поддерживает оптимальную скорость, следит за безопасной дистанцией до другого автомобиля, а также удерживает машину в центре полосы. Данная технология доступна в комплектациях LE+ и LE Top.

Кроме того, кроссоверы получили опцию Nissan Connect Services, которая связывает водителя с автомобилем посредством мобильного приложения. Данная опция позволяет управлять многими опциями машины дистанционно. Так, с помощью этой опции можно запускать мотор и отслеживать местонахождение транспортного средства.

Ранее стало известно, что компания Nissan Motor готовит к премьере в Китае компактный 190-сильный кроссовер V-Online, который будет реализовываться под маркой Venucia. В основе модели лежит платформа CMF-C/D.

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