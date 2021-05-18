Токио, , 09:22 — REGNUM Критика вынудила японское правительство отказаться от идеи иммиграционной реформы и отозвать соответствующий законопроект. Об этом сообщает 18 мая японское общественное телевидение.

После пересмотра законодательства власти страны смогли бы принудительно высылать тех иностранцев, которые трижды получили отказ в предоставлении статуса беженца. Критики назвали такую норму бесчеловечной.

В Японии состоялось несколько митингов с требованием не ужесточать иммиграционное законодательство, которое правозащитники и так считают весьма суровым. Против реформы также выступили оппозиционные силы и международные организации.

Критика идеи правительства связана в том числе с трагическим инцидентом, который произошёл в марте в префектуре Нагоя. Там в центре временного содержания для иммигрантов скончалась 33-летняя гражданка Шри-Ланки, которую в августе 2020 года задержали за истёкшую студенческую визу. Правозащитники считают, что иностранка умерла, потому что ей должным образом не оказали медицинскую помощь.

Японская иммиграционная служба в 2020 году удовлетворила только 1% от всех заявок о предоставлении статуса беженца.