Пенза, , 09:32 — REGNUM В Пензенской области вечером 17 мая установили местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении тройного убийства. Злоумышленник при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление. В результате ответного огня подозреваемый получил ранения, несовместимые с жизнью.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»). Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, вечером 16 мая в селе Липовка из огнестрельного оружия били убиты две женщины. Затем экс-супруг одной из жертв направился в село Огаревка, где на территории частного домовладения выстрелил в брата бывшей жены. От полученных ранений он скончался на месте. Поиски нападавшего затянулись и правоохранительные органы объявили его в розыск.

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