Оренбургский район, Оренбургская область, , 09:13 — REGNUM В Оренбургской области с 30 апреля регулярно поступают жалобы жителей села Южный Урал и Авиагородка на зловоние. Экологи зафиксировали превышения ПДК вредных веществ в воздухе. Установлено, что источником загрязнения являются объекты «Оренбург Водоканала», находящиеся в непосредственной близости от жилой застройки, сообщает минприроды Оренбуржья.

На илопроводе 16 мая произошла утечка осадка сточных вод в районе иловых полей. В настоящее время повреждение устранено.

По факту аварии проводятся проверки и административные расследования. Между тем, жители продолжают жаловаться на присутствие в воздухе неприятного запаха.

Министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский провел рабочее совещание с представителями ООО «Оренбург Водоканал» на территории иловых полей. По итогам совещания решено увеличить количество обработок поверхностей испарения иловых полей реагентом для нейтрализации неприятного запаха. Стоит отметить, что проблема зловония существует с начала 2000 года.

Напомним, в соцсетях ранее появились фото жителей Южного Урала в противогазах. Люди заявили, что задыхаются от зловония.

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