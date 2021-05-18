Барнаул, 18 мая, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Закон об учёте домашних животных поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующее поручение, которое президент России Владимир Путин дал правительству, он отметил:

Ежик

«Я, как владелец собаки, кота и ёжика, в целом поддерживаю идею наведения порядка в вопросе содержания домашних животных. Хотя главной проблемой, которую надо решать незамедлительно, сейчас, безусловно, является проблема безнадзорных животных (особенно собак), от которых повсеместно страдают люди.

Впрочем, эти вопросы во многом взаимосвязаны (многие безнадзорные животные когда-то были домашними, которых выбросили их нерадивые хозяева), поэтому и решать их надо одновременно. Другое дело, что вводить учёт домашних животных надо аккуратно, без перегибов — на первом этапе только в заявительном порядке и без каких-либо штрафов для их владельцев».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о введении учеёта домашних животных президент РФ Владимир Путин поручил подготовить правительству до 1 декабря 2021 года. Домашние животные подпадут под учет, безнадзорные — под мониторинг.

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