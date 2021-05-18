Иерусалим, , 09:13 — REGNUM В период с 19:00 17 мая по 07:00 18 мая из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 90 ракет. Об этом 18 мая сообщают израильские ВВС на своей странице в соцсети Twitter.

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Уточняется, что около 20 ракет упали на территории анклава, и что система противоракетной обороны Израиля перехватила десятки ракет. При этом данные о возможных попаданиях не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется.