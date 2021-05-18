18 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Вице-премьер Юрий Трутнев 18 мая проехал по Владивостоку и остался недоволен увиденным, особенно теми объектами, куда были привлечены федеральные деньги. В итоге он резюмировал: «В городе нет хозяина».

Валерия Иванова, , 10:01 — REGNUM Главной темой в Приморье последние два дня стал визит полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Все отчеты и совещания померкли на фоне новости об отставке мэра Владивостока Олега Гуменюка. 28 марта исполнилось два года, как он работал в должности главы.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

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Недовольство работой мэрии Владивостока особенно усилилось в начале 2021 года. При этом негатив высказывали и горожане, и власти, и местная элита. Но каждый раз после очередного всплеска «народных волнений», Кожемяко давал Гуменюку очередной карт-бланш.

«Вопрос отставки мэра Владивостока действительно был решён ещё в начале этого года. Однако руководство региона максимально оттягивало этот процесс как по партнёрским причинам (Кожемяко своих не бросает и даёт шанс исправить ситуацию), так и по имиджевым (чем ближе к выборам, тем лучше для власти). В итоге было принято решение организовать отставку в совместном формате, чтобы прибавить политических очков как главе региона, так и полпреду», — написал телеграм-канал «Эксперты Приморского края».

Масла в огонь подливает и политическая составляющая, в частности, неудовлетворительная подготовка к праймериз, отсутствие какой-либо мобилизации и низкие показатели регистрации на предварительном голосовании «Единой России». В комментариях на портале VL.RU приморцы высказали различное мнение об отставке Олега Гуменюка.

«А срок-то будет? Бордюры, вазоны, остановки, автобусы, там же целая библиотека уголовных дел», — спросил пользователь Буба Одесит.

Олег Гуменюк Vlc.ru

«Уходит эпоха бордюров, вазонов и неубранных веток», — вторит подписчик Будущий губернатор.

«Ямы — Олег Гуменюк! Бордюры — Олег Гуменюк! Неубранные ветки — Олег Гуменюк! Богатый послужной список», — вспоминает «достоинства» мэра Маугли.

«Ага, весь город перерыт, всё в пыли в окопах, а они виновника торжества всего этого освободить на каникулы отправить собираются! Пусть работает мэр Олег Гуменюк! Без выходных и отпуска», — возмущается Тром.

«Главное, чтобы Олега Гуменюка не поставили на должность начальника управления дорог и благоустройства», — предостерегает пользователь под ником google/100 000 277 273 651 855 360.

В большинстве своём жители Владивостока требуют либо прямые выборы, либо «варяга» на пост мэра Владивостока.

«Не ищите городу человека с энергией эффективного управленца! От ваших находок растёт социальная и нервная напряжённость, введите прямые выборы без специальной комиссии по отбору своих кандидатов», — посоветовал пользователь 1 358 708.

«Толку от этих выборов? Прислать из Москвы специалиста не политика, просто менеджера, который жаждет карьерного роста. Он за 5 лет из города сделает город-сад», — ответил Ватник либерал.

«Ради бога, только никого из местных! От этого толку не будет, все в одной кормушке, все вась-вась между собой. Все вместе учились, служили, водку пили и т. д. Только приезжий, ничем здесь не связанный», — предложил один из пользователей.

Есть и такие, кто поддерживает и оправдывает опального мэра.

«Искренне жаль нынешнего мэра, губернатор предложил городской думе кандидатуру, те утвердили, губернатор обещал помогать всем и вся, а что на самом деле, члены администрации, которых разогнать нужно, только палки в колеса, ледяной дождь доконал, да и наследие ему досталось, не все справятся», — считает пользователь google/105 500 875 514 956 513 280.

«Только город стал оживать, благоустраиваться, работа с жителями велась, парки, скверы обновили! Теперь опять город просядет», — разочаровался freediver777 в комментариях svodka25 под постом об отставке.

«Главное, чтобы у нового градоначальника хватило компетенций и силы духа, чтобы стать хозяином столицы в полном смысле этого слова, а не мальчиком для битья», — пишут авторы телеграм-канала Дерзкий Владивосток, добавляя, что после инспекции полпреда Трутнева по городам Приморья, «есть опасность горестного запоя уже у двух градоначальников».

Юрий Трутнев Amurobl.ru

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Приморцы освободившееся мэрское кресло примеряют зампреду правительства Константину Шестакову, бывшему градоначальнику Виталию Веркеенко, первым замам губернатора Олега Кожемяко и даже сыну Черепкова и Фургала.

Назначить нового главу Владивостока вновь предстоит Думе города, так как губернатор Олег Кожемяко так и не выполнил своё предвыборное обещание о возврате прямых выборов мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко 18 мая рассказал Трутневу о необходимости смены Олега Гуменюка. Полпред поддержал. Гуменюк тут же написал заявление о добровольной отставке.

Чехарда с мэрским постом Владивостока началась после ареста в июне 2017 года Игоря Пушкарёва, который возглавлял город с мая 2008 года. Кресло градоначальника после этого с приставкой «и.о.» занимали Алексей Литвинов, Константин Лобода, Константин Межонов. В декабре 2017 года на конкурсной основе на пост главы Владивостока был назначен Виталий Веркеенко — он не удержался в кресле и года. Уже в октябре 2018 года Веркеенко заявил о своей отставке. Олег Гуменюк был назначен мэром Владивостока в марте 2019 года.