Екатеринбург, , 09:12 — REGNUM Посетителями проекта «Ночь музеев — 2021» в Екатеринбурге стали 70 тыс. человек, сообщили организаторы акции.

В Екатеринбурге проект проходит уже пятнадцатый раз. В акции участвовало 150 площадок.

Всего зафиксировано 70 тыс. посетителей, 15 тыс. из них обращались к консультантам информационного центра акции. «Снижение числа посетителей ожидаемо связано с антиковидными мерами, которые продолжают действовать на территории Свердловской области», — уточнили организаторы.

Наиболее популярными площадками стали Музей классических ретро-автомобилей (8050 человек), «Ельцин-центр» (4186 человек) и музей ИЗО (3080 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году акция проходила дважды в онлайн-режиме.

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