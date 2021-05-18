Москва, , 09:02 — REGNUM В Москве 18 мая усилится аномальная жара, сообщает центр «Фобос».

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"Сегодня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, что сулит москвичам солнечную, засушливую и аномально жаркую погоду с температурным фоном на 12−13 градусов выше многолетней нормы мая», — рассказали синоптики.

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Они прогнозируют, что в Москве будет превзойдён температурный рекорд 1897 года. Температура воздуха достигнет 32 градусов тепла, в Подмосковье — 33 градусов. Также ожидается порывисты ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области, где установилась аномальная жара, станет ещё жарче.