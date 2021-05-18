Москва, 28 апреля, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Призыв Европейского союза к России пересмотреть меры, принятые в отношении «дочек» компаний Ariston и Bosch, является лицемерным. Об этом 28 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Bernd WeiÃŸbrod /dpa /Global Look Press

Страны Евросоюза считают, что меры, принятые в России в отношении дочерних компаний Ariston и Bosch, а именно передача их активов в управление «Газпром бытовые системы», не соответствуют нормам международного права. На этом основании они призывают отказаться от этого решения.

Шаповалов отметил, что на фоне экономических санкций, которые Евросоюз и США ввели против России подобные заявления являются лицемерием. Он напомнил, что среди этих санкций — захват части российских золотовалютных резервов и попытки их кражи, введение беспрецедентного количества антироссийских ограничений, давление на экономических партнёров России и незаконные действия в отношении российской собственности в странах Евросоюза, а также уход западных компаний из России.

«В этой ситуации возникает вопрос о том, насколько адекватны люди, делающие подобные заявления в Евросоюзе. Россия действует строго в соответствии с нормами закона и международными принципами. Кроме того, действия России не носят инициативного характера, то есть руководство страны принимает их лишь в ответ на незаконные шаги бывших партнёров из стран Европы, которые нанесли существенный ущерб интересам России и её гражданам. Подобного рода заявления Евросоюза вызывают удивление и желание проверить автора на вменяемость», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 апреля подписал указ о передаче 100% акций российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate (принадлежит Bosch) в управление «Газпром бытовые системы». Документ опубликован на портале правовой информации.

В частности, расширяется перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь», принадлежащие Ariston Holding N. V., а также 100% ООО «БСХ бытовые приборы», принадлежащие BSH Hausgerate GmbH.

В апреле 2023 года Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Документ предполагает передачу во временное пользование активов недружественных стран в России. Прекращение временного управления предусмотрено также по указанию главы государства.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 27 апреля заявил, что США, принявшие закон о конфискации российских активов, создали механизм незаконного присвоения ценностей, который полностью противоречит международному праву. Россия может дать на него асимметричный ответ.

Он отметил, что симметрично ответить на «штатовское хамство» с беззастенчивым хищением ценностей Россия не может, так как просто не располагает значимым количеством американского имущества. Тем не менее Москва может предпринять болезненные для США действия, в том числе с помощью так называемых реторсий, предусмотренных в законодательстве РФ.

Политолог, журналист Юрий Светов отметил, что Запад признаёт только свои санкции и считает, что другие страны должны ему подчиняться. Он напомнил слова главы дипломатии Европейского Союза Жозепа Борреля, который сравнил Европу с «садом», а окружающий её мир — с «джунглями».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что долгосрочный ущерб от кражи Евросоюзом российских активов сильно превысит сиюминутные выгоды, Москва предостерегает Брюссель от этих действий. Она отметила, что ответственность за последствия попыток воровства российских активов будет лежать исключительно на Евросоюзе и лично на его политическом руководстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия властей ЕС с замороженными российскими активами незаконны. Он отметил, что Россия будет преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию решений, подобных тому, которое принял Совет ЕС. По его словам, принятие подобных решений отразится на мировой экономике и может стать серьёзным потрясением для её устоев.