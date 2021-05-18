Джакарта, 18 мая, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо изучил проект строительства скоростного поезда, который соединит Джакарту и Бандунг, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Президент Индонезии в сопровождении посла Китая и министра-координатора по морским делам и инвестициям посетил туннель для проекта скоростного поезда в округе Бекаси.

Проект скоростного поезда Джакарта-Бандунг готов на 70%. Полностью завершить проект планируют в декабре 2022 года.