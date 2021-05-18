Горно-Алтайск, , 09:00 — REGNUM В Республике Алтай 17 мая выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска, а также жителя Усть-Канского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 898 случаев заболевания: 5542 — в городе Горно-Алтайске, 2532 — в Кош-Агачском районе, 2402 — в Майминском районе», — отметили в штабе.

К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 16 570 человек, в том числе девять за последние сутки. Зарегистрировано 275 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. 236 скончались непосредственно от COVID-19.