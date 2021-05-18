Ватикан, , 08:59 — REGNUM 18 мая исполнился 101 год со дня рождения Папы Римского польского происхождения Иоанна Павла II. На первый день памятных мероприятий, прошедший в Ватикане 17 мая по этому поводу, прибыла польская делегация. Об этом сообщает Polskie Radio.

Памятное мероприятие состоялось в соборе Святого Петра в Ватикане — в некрополе под данным храмом похоронен Иоанн Павел II. Члены польской делегации, состоящей из министра обороны республики Мариуша Блащака, а также посла Польши в Ватикане Януша Котаньского, возложили венок к могиле Папы Римского.

После этого Мариуш Блащак выступил с торжественной речью, в которой назвал Иоанна Павла II святым, который повлиял на ход мировой истории.

«Именно Святому Иоанну Павлу II мы обязаны свободой Польши. Он приложил усилия к тому, чтобы страница социалистического периода перевернулась, и мы начали развиваться по-новому», — отметил министр.

18 мая у могилы Иоанна Павла II пройдет вторая часть памятных мероприятий — состоится торжественная месса с участием как ватиканского, так и польского католического духовенства.

Святой Иоанн Павел II был предстоятелем Римско-католической церкви с 16 октября 1978 по 2 апреля 2005 года. Он стал первым Папой римским неитальянского происхождения, избранным за последние 455 лет, а также первым в истории Папой римским польского происхождения. 27 апреля 2014 года Иоанн Павел II был причислен папой Франциском к лику святых.