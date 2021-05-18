Роли, США, , 08:59 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Каролины» дубль оформил нападающий Джордан Стаал. Ещё по шайбе забросили Теуво Терявяйнен, Нино Нидеррайтер и российский форвард Андрей Свечников.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились форварды Филип Форсберг и Эрик Хаула.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Каролины».

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