Калуга, 18 мая, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Калуге суд за дачу взятки в 100 тыс. рублей сотруднику ФСБ приговорил 53-летнего предпринимателя из Санкт-Петербурга к условному сроку лишения свободы с денежным штрафом. Приговор был вынесен по делу о даче взятки за сокрытие нарушений миграционного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Установлено, что в феврале 2021 года сотрудники регионального управления ФСБ России выявили на строительном объекте в Калуге иностранных граждан, которые находились и работали на территории страны нелегально. Организатор стройки, который привлёк иностранцев к этой работе, передал сотруднику органов госбезопасности взятку в размере 100 тысяч рублей за прекращение данной проверки и непроведение миграционных мероприятий на указанной строительном объекте в дальнейшем. Работник ФСБ взятку не взял, сообщив о данном факте своему руководству.

В ходе расследования и в суде застройщик-взяткодатель раскаялся и полностью признал свою вину