Грозный, , 08:58 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз подтвердил, что он всецело поддерживает президента РФ Владимира Путина и выполнит любое его задание. Отвечая на вопрос, является ли он «проектом Путина», чеченский лидер 17 мая в ходе прямого эфира в соцсети Instagram дал утвердительный ответ.

«Да, вы можете сказать, что я проект Путина. Я его пехотинец и с гордостью выполняю возложенные на меня обязанности. В самые сложные времена наш президент Владимир Путин поддержал мой народ, и результаты по восстановлению республики — это в основном его заслуга»,— цитирует Кадырова ИА «Грозный-информ».

Как подчеркнул глава республики, он делает все, для того чтобы Чечня стала процветающей республикой. Служение президенту РФ Владимиру Путину — это его обязанность за то, что тот делает для чеченского народа.

«Моя вера призывает служить такому руководителю. Если тебе разрешают строить мечети и изучать свою религию, то ты обязан защищать это государство и президента. Являясь главой Чеченской Республики, я стремлюсь к тому, чтобы мой народ процветал и чтобы у него было всё самое лучшее», — приводит СМИ слова Рамзана Кадырова.

Напомним, в последние дни в СМИ и соцсетях активно обсуждалось высказывание Рамзана Кадырова о том, что известный российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов является проектом UFC. Ряд оскорбленных фанатов чемпиона высказали мнение, что в таком случае Кадыров — проект Путина.