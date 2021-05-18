Красноярск, , 08:57 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили лесной пожар на площади 2 га, действовавший в Кежемском районе. Также утром 18 мая ликвидировано возгорание в Абанском районе на площади 24,7 га, сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства.

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В тушении принимали участие 29 человек. Использовалось 11 единиц техники. Предварительные причины возгораний — неосторожное обращение с огнём, переход огня с земель иных категорий. В минлесхозе подчеркнули, что пожароопасный сезон открыт в 56 лесничествах края.

На утро 18 мая в регионе действующих лесных пожаров не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим действует во всех районах Красноярского края, за исключением районов Крайнего Севера.

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