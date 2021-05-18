Москва, , 08:57 — REGNUM В России средний возраст заёмщика в стране составил 43,2 года. Так, согласно данным на 1 мая 2021 года, в возрастных категориях от 40 до 49 лет, а также от 60 до 65 лет и старше произошёл рост числа заёмщиков, в то время как доля граждан моложе 40 лет снизилась. Об этом сообщили 18 мая в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

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Как уточнил в беседе с RT директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, снижение доли заёмщиков в возрасте от 25 до 29 лет составило 0,7%, а от 30 до 39 лет — 0,4%. По его словам, разница между самым «молодым» и самым «пожилым» регионами России с точки зрения среднего возраста заёмщиков не так уж и велика — менее пяти лет.

«В среднем самые «возрастные» заёмщики живут в Чукотском АО (45 лет), Магаданской области (44,7 года), Алтайском крае (44,6 года), а также в Костромской области (44,5 года) и Республике Хакасия (44,3 года)», — добавил Волков.

В свою очередь, самый «молодой» средний возраст отмечен у заёмщиков, проживающих в Ненецком АО (40,6 лет), Дагестане (40,8 лет), Чувашии (42 года), а также в Калужской и Брянской областях и Республике Марий Эл (во всех — по 42,1 года).

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Центробанка, на 1 марта 2021 года сумма просроченной задолженности физлиц по займам в России выросла на 176 млрд рублей, или на 22%, и составила 976,1 млрд рублей. Для сравнения: в начале марта 2020 года этот показатель по сравнению с таким же периодом 2019 года снизился на 1,2%, годом ранее снижение составило 5%.