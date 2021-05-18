18 мая 2021 | Время чтения 1 мин

В последние годы иностранная валюта в России только дорожает. Но ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич говорит, что все может быть по-другому. Правда, судя по комментариям, прогноз о том, что к осени доллар можно будет увидеть по цене 59−64 рубля, ничего, кроме иронии, не вызывает. А вы какое минимальное соотношение помните «вечнозелёного» к «вечнодеревянному»?

Светлана Шаповалова, , 09:22 — REGNUM Прогноз аналитика FxPro Александра Купцикевича о том, что в ближайшие годы доллар может подешеветь до 60 рублей, вызвал оживлённую дискуссию в комментариях на сайте алтайского информагентства «Амител».

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

»Это запросто. Делаем деноминацию 10 к 1 — и вуаля, через несколько лет имеем вечнозелёный по 60 вечнодеревянных», — иронизирует Дмитрий N.

«А почему экономист тогда обещает по 60 рублей, а не по 26, как в 2008 году. Вы ещё помечтайте, чтобы по 60 копеек, как в СССР», — предложил читатель под псевдонимом Потёмкин.

«Я такой старый, что помню ещё 2007 год, когда доллар стоил 25 рублей, а литр 92-го бензина 20 рублей», — ностальгирует Гость.

«Я помню бензин АИ-76 и за доллары — расстрел!» — парирует другой участник обсуждения.

«А если посмотреть цикличность с 1960-х, то доллар только растет. Делайте выводы, господа», — замечает другой читатель.

Рубль и доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вроде экономист, а дурак дураком: как только станет мало денег в бюджете страны на текущие расходы, так изменится курс доллара. А потолок — не ограничен, в 2014 вырос же в два раза, что мешает «можем повторить» с курсом?» — рассуждает Павлик Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мнение о том, что из-за изменений глобального цикла доллар вновь будет стоить 60 рублей, высказал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его словам, восстановление рубля обычно протекает медленнее, чем падение, да и не всегда бывает полным.

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