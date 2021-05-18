Кызыл, , 08:56 — REGNUM В столице Тувы Кызыле зарегистрирован факт мошенничества под предлогом проверки образовательного учреждения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в полицию обратилась 56-летняя представительница одного из учебных заведений города.

По её словам, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником прокуратуры, сообщил о планируемой проверке документации по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждения.

«Собеседник порекомендовал заявительнице заранее подготовиться к проверке и оплатить за доставку цветов с ценными подарками для положительного решения вопросов в случае выявления нарушений», — отметили в ведомстве.

Затем с женщиной связался якобы курьер, потребовав внести оплату. В результате женщина перевела им в качестве взятки более 146 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество». Также в действиях потерпевшей правоохранители усматривают признаки преступления по статье «дача взятки».