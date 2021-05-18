Бугуруслан, Оренбургская область, , 08:55 — REGNUM В Оренбургской области по факту гибели трех человек при пожаре проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по региону.

Утром 18 мая горел дом по ул. Фруктовая в Бугуруслане. Погибли 39-летняя женщина и ее дочери в возрасте трех и пяти лет.

«В настоящее времени следователями производится детальный осмотр места происшествия, другие процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего», — сказали с СУ СКР по Оренбургской области.

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