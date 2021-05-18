Пенза, , 08:56 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались пятеро жителей. По состоянию на 18 мая погибшими от COVID-19 числятся 737 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Жертвами заболевания за последние 24 часа стали трое мужчин и две женщины в возрасте от 60 до 86 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2489 человек.

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