Ачинск, Красноярский край, , 08:56 — REGNUM Уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП под Красноярском возбудило Главное следственное управление ГУ МВД России по Красноярскому краю. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по факту ДТП с пятью погибшими в Ачинском районе», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент на месте аварии работают глава УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю и следственно-оперативная группа краевого главка, которые выясняют все причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ачинском районе Красноярского края утром 18 мая в результате столкновения легкового автомобиля с автофургоном погибли пять человек.