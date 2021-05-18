Москва, , 08:54 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года средняя цена полиса ОСАГО для легковых автомобилей физлиц в Москве снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса.

По данным РСА, в российской столице средняя премия по ОСАГО для водителей-физлиц в отчётный период составила 7743 рубля, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге размер средней премии по ОСАГО также снизился на 1,4%, до 7261 рубля.

«Средняя стоимость ОСАГО для физлиц в целом по стране остается неизменной с начала 2020 года несмотря на существенный рост стоимости запчастей, при этом в 2019 году средняя стоимость обязательной «автогражданки» снизилась по сравнению с 2018 годом на 5 процентов», — сообщил Юргенс.

Отмечается, что в первом квартале нынешнего года средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей в целом по России составила 5474 рубля. Это соответствует уровню средней премии за аналогичный период прошлого года.

Напомним, тенденция по увеличению стоимости запасных частей для автомобилей и, соответственно, роста страховых выплат, наметилась ещё в 2020 году в результате скачка курсов валют и закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

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