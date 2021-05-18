Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM В Екатеринбурге появится бронзовая мемориальная доска в память о свердловском поэте Борисе Рыжем. Об этом сообщили в редакции журнала «Урал».

Открытие мемориальной доски назначено на 14:00 24 мая 2021 года (время местное). Объект появится на четвёртом этаже здания на улице Малышева, 24 (там размещается редакция «Урала»).

На создание таблички было собрано более 230 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вандалы снесли стенд, установленный на Вторчермете в память о Рыжем.

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