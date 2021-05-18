Владивосток, 18 мая, 2021, 08:51 — ИА Регнум. После того как полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал работу мэра Владивостока Олег Гуменюка, глава столицы Приморья и Дальнего Востока написал заявление о добровольной отставке, об этом он сообщил на своей странице в Instagram 18 мая.

Vlc.ru Олег Гуменюк

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«Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моём уходе с поста главы Владивостока», — написал Гуменюк.

Олег Гуменюк в своём сообщении отметил, что за два года работы он и его команда сделали немало для Владивостока, особенно в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства. Он уверен, что это станет заделом для дальнейшего развития города.

«Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы. В любом случае я благодарен всем, с кем я работал, и желаю человеку, который придёт на моё место, удачи в достижении результатов на благо жителей города», — написал Олег Гуменюк.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева 18 мая рассказал ему о необходимости смены мэра Владивостока Олега Гуменюка. По словам главы региона, работа мэра на сегодняшний день не удовлетворяет ни жителей, ни краевые власти, ни федеральный центр. Значимых результатов нет. Кожемяко ранее обещал пожаловаться Трутневу на плохую работу Гуменюка. Недовольны деятельностью градоначальника и жители столицы Приморья, которые просили губернатора отправить Гуменюка в отставку.