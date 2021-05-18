Кишинёв, , 08:50 — REGNUM В Молдавии в течение суток 17 мая выявили 109 случаев заражения коронавирусом в ходе 2293 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 253 954 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 245 031 человек, в том числе 174 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 1242 пациента с COVID-19, из которых 148 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6034 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе семь — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 169 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 4986 тестов. Выздоровевшими врачи признали 177 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии наблюдается снижение темпов распространения коронавируса. В марте пиковые показатели по числу выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в сутки подходили к 4 тыс.

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